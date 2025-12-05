На маркетплейсе ФНС выставлено почти 200 автомобилей банкротов из Башкирии

На платформе «Витрина имущества банкротов» выставлено 199 единиц транспорта, принадлежащих банкротам из Башкирии. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фильтрация по регионам показывает, что легковые автомобили из Башкирии представлены 56 единицами. Самым дорогим лотом из них является автомобиль GWM Tank 2023 года выпуска, который продается за 3,43 млн руб. Дешевле всего покупателям может обойтись УАЗ-36221 2014 года — он стоит 42,4 тыс. руб.

Всего на площадке представлено 1,17 тыс. лотов из Башкирии, что составляет около 16,4% от общего количества имущества, выставленного на витрине регионами ПФО.

«Витрина имущества банкротов» действует как маркетплейс, созданный Федеральной налоговой службой и компанией «Коммерсантъ Картотека» для реализации объектов должников за счет привлечения большего числа потенциальных покупателей и инвесторов. Башкирия является одним из пилотных регионов, в которых действует витрина.

Идэль Гумеров