В Красноярском крае завершается строительство молочного комплекса на 2,7 тыс. голов

Животноводческий комплекс ЗАО «Искра Ленина» в Минусинском районе Красноярского края на 2,7 тыс. коров планируется ввести в эксплуатацию в «ближайшее время». Об этом говорится в сообщении правительства региона о ходе рабочей поездки губернатора Михаила Котюкова на юг края.

Со ссылкой на учредителя ЗАО Валерия Левицкого сообщается, что производственная мощность предприятия составит 24 тыс. т молока в год. На предприятии планируется устроить 170 сотрудников. Объем инвестиций в проект не указывается, но, по данным краевого правительства, в 2025 году «Искра Ленина» получила право на компенсацию части затрат из краевого бюджета в размере 765 млн руб.

Летом 2024 года министерство сельского хозяйства региона сообщало о том, что инвестор планирует запустить комплекс «Искры Ленина» стоимостью 3,5 млрд руб. в третьем квартале 2024-го. Тогда речь шла о предстоящем трудоустройстве на объекте 300 сотрудников.

В 2024 году сельхозпредприятия Красноярского края произвели 398,9 тыс. т молока.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ЗАО «Искра Ленина» получило выручку в размере 627 млн руб., чистая прибыль составила 81,1 млн руб.

Валерий Лавский