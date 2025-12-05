Роспотребнадзор назвал недостоверной информацию о тестировании на гепатит А приезжающих из Чехии

Информация, распространяемая в СМИ, что Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на гепатит, является недостоверной, сообщили в ведомстве. 4 декабря о тестировании на границе сообщал Telegram-канал Shot со ссылкой на ведомство. По данным канала, в Чехии в 2025 году от гепатита А умерли 32 человека.

«В пресс-релизе Роспотребнадзора говорилось об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А, о разработанных учеными Роспотребнадзора новых быстрых тестах и о том, что риски завоза вируса гепатита А из этой страны минимальны»,— отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

3 декабря пресс-служба ведомства опубликовала сообщение о распространении гепатита А в Чехии. По данным Роспотребнадзора, в стране за год уже зафиксировано 2 880 случаев заболевания, что в 20 раз больше, чем годом ранее. В России динамика заболеваемости с 2012 года снизилась в 1,73 раза.

Гепатит А — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом. В симптомы входят высокая температура, пожелтение кожи и глазных белков, рвота, лихорадка, слабость и другие. Он может распространяться через воду, пищу, контакты с инфицированным человеком.