«Росатом»: третий блок АЭС «Куданкулам» в Индии запустят в 2026 году

В следующем году начнутся пусковые операции на третьем блоке атомной электростанции «Куданкулам», которую строят при участии «Росатома». Об этом во время визита в Индию сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Год за годом будем вводить третий, четвертый, пятый, шестой энергоблоки. Это российская технология, это ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор мощностью 1000 МВт. — "Ъ")»,— рассказал господин Лихачев (цитата по ТАСС).

По словам главы «Росатома», первый и второй блоки АЭС «Куданкулам», введенные в строй в 2013 и 2016 годах, работают на полной мощности и обеспечивают стабильное энергоснабжение. Господин Лихачев подчеркнул, что их мощность превышает заявленные 1 тыс. МВт. Третий и четвертый блок АЭС находятся в высокой степени готовности. Накануне глава «Росатома» заявил, что контракт на поставки топлива для третьего блока на более чем $7 млрд стал крупнейшим в истории мировой атомной энергетики.