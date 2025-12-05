НПО «Искра» утвердило новый состав совета директоров

Акционеры ПАО НПО «Искра» на внеочередном общем собрании 27 ноября избрали новый состав совета директоров общества. Это следует из данных, опубликованных Центром раскрытия корпоративной информации.

В новый состав совета директоров НПО «Искра» вошли семь человек. Среди них действующий гендиректор АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «ПЗ “Машиностроитель”» Александр Шафранович, а также новый гендиректор НПО «Искра» Владимир Дудчак, назначенный на должность в октябре этого года. Кроме них в составе — начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» Анна Овсянникова, гендиректор АО «МКБ “Искра”» Владимир Сорокин, директор АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» Борис Обносов, руководитель управления внутреннего контроля корпорации Сергей Карпович, а также замруководителя корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Вадим Хромов.

Ранее в число кандидатов в совет директоров не попали прежний гендиректор предприятия Сергей Юрасов и экс-руководитель двух предприятий — АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «ПЗ “Машиностроитель”» Андрей Горяев.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». В апреле этого года орган управления компанией полностью обновился: совет директоров покинули представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК).