Хор Сретенского монастыря, «Корсиканка», «Салават Юлаев» и «Шальная императрица»

В ближайшую неделю в Уфе выступят АК-47, Джанага, ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и комик Валентин Сидоров. В театрах покажут спектакли «Пока она умирала», «Фабричные девушки», «Корсиканка», «Собрание сочинений» и «Сноха». Любители спорта смогут посетить хоккейный матч «Салавата Юлаева» и баскетбольного клуба «Динамо 2». В кинотеатрах Уфы состоятся несколько кинопремьер: «Волчок», «Семьянин», «Крипер», «Шальная императрица» и «Человек-бензопила. Фильм: История Резе».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Концерты

Завтра, 6 декабря, в «Огнях Уфы» выступят АК-47 и TGK. АК-47 — коллектив, в состав которого входят «Витя АК» и «Максим АК». Группа, созданная в 2004 году, быстро завоевала популярность на сцене рэп-музыки благодаря откровенным текстам и узнаваемому звучанию. TGK группа — это культовое объединение, которое оставило значительный след в истории русского рэпа. В их творчестве прослеживается уникальное сочетание глубоких текстов, аутентичного звучания и особой атмосферы, передающей дух уличной культуры.

Если вам больше по душе национальная эстрада, то вас ждут во Дворце молодежи, где завтра состоится концерт Гузель Уразовой. Организаторы обещают: «Зрителей ждут новая сценография, уникальная хореография, эксклюзивные стили и образы, невероятный свет, магия живого звука и чарующего голоса певицы, феерические спецэффекты и, конечно, ваши любимые хиты и премьеры песен».

9 декабря в «Огнях Уфы» перед уфимцами выступит Джанага — один из самых ярких представителей новой волны хип-хопа и R&B. Хиты, набравшие миллионы прослушиваний, и новые композиции прозвучат в живом исполнении на большом сольном концерте.

Параллельно в соседнем зале — в «Dom печати» — состоится концерт стендап-комика Валентина Сидорова. Актер театра и кино, резидент Standup шоу ТНТ, участник телевизионных эфиров — приедет в Уфу с новым сольным туром. В новой программе Валентин продолжает мастерски сочетать остроумный юмор, глубокую самоиронию и блестящую актерскую игру.

10 декабря в Городском дворце культуры можно будет услышать Хор Сретенского монастыря с программой «Песни наших родителей». «В моменты радостей и печалей, взрослея и становясь мудрее, напевая колыбельную любимым детям, песни наших родителей стали не просто лирикой уходящей эпохи, но настоящей проповедью истинных ценностей и любви к родине, семье и близким, став по сути самым важным наследием, которое мы теперь бережно храним»,— говорится в афише.

В тот же вечер в ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. В программе — танцы в постановке легендарного Файзи Гаскарова, ставшие классикой башкирской хореографии — «Гульназира», «Семь девушек», «Проказницы», а также танцы народов России и мира: удмуртский, белорусский, калмыцкий, и другие танцы, и премьера сезона — цыганский танец «Под звездным небом».

В «Уфа-Арене» 10 декабря покажут «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Организаторы подчеркивают, что главная ценность проекта — приобщение детей к подлинной классике, которая формирует культурный код России. Музыка Чайковского, балет и фигурное катание становятся теми инструментами, которые закладывают основы уважения к наследию великих деятелей российской культуры, воспитывают вкус и помогают открывать в подрастающем поколении новые таланты.

Певец Эдуард Хуснутдинов ждет поклонников своего таланта 11 декабря в ресторане «Максимилианс». Популярный автор-исполнитель, подаривший хиты «Я живу не унываю», «Не святой», «Отогреется душа», «Этот трек» и многие другие, приглашает на концерт, где ждет почти домашняя атмосфера — каждое слово и нота прозвучат по-особенному. Живой звук и неповторимая харизма: Эдуард исполнит свои хиты так, как умеет только он.

Спектакли

8 декабря в Русском драматическом театре покажут спектакль «Пока она умирала». Казалось бы, ушли годы, на руках умирающая мать. И уже нечего ждать в будущем. Но жизнь для Татьяны оборачивается рядом неожиданных и очень приятных сюрпризов. За свое терпение, порядочность, бесконечную доброту она вознаграждается. Остроумный текст пьесы, удивительные повороты сюжета, чудесная лирическая музыка, проникновенные романсы делают спектакль светлым, добрым, пронзительным и трогательным. В ролях: Светлана Акимова, Владимир Епифанов, Татьяна Калачева, Ирина Агашкова.

Показ спектакля «Фабричные девушки» по пьесе драматурга Александра Володина состоится в Русской драме 9 декабря. Небольшая комнатка в рабочем общежитии. Молодые, непохожие друг на друга девчонки, каждая по-своему ищет в жизни счастье. Для кого-то оно в удачном замужестве, для кого-то в переезде за границу. Непокорная Женька Шульженко, вопреки всему идущая против течения, отстаивает свою правду и право быть собой. В ролях: Анна Бурмистрова, Татьяна Григорьева, Андрей Поведский, Лариса Капустина, Татьяна Ахроменко и другие.

Спектакль «Корсиканка» по пьесе Иржи Губача можно будет увидеть 10 декабря в Молодежном театре. В центре сюжета — история о том, как простая женщина, кухарка Жозефина, прибывает к Наполеону на остров Святой Елены, чтобы напомнить ему о долге. Она помогает опальному императору вновь обрести смысл жизни, веру в себя и человеческое тепло, превращая его из потерянного ссыльного в мужчину, способного радоваться жизни. Этот спектакль не биография Наполеона, а рассказ о мужчине, который живет иллюзиями своего прошлого. В ролях: Салават Нурисламов, Елизавета Набиева, Асхат Накиев, Загир Яруллин, Дмитрий Гусев.

11 декабря в Русском драмтеатре прочтут «Собрание сочинений». Легко ли отпустить прошлое и начать жить с чистого листа? Полгода назад Марина Сергеевна осталась совершенно одна в большой квартире. Здесь много дорогих сердцу вещей и книг, здесь прошла целая жизнь. Но дети выросли, муж умер, и Марина Сергеевна принимает совсем не банальное решение... Через призму этой семейной истории многие смогут взглянуть на себя и задуматься: а возможно ли быть счастливым, не оглядываясь назад? В ролях: Александрина Баландина, Татьяна Григорьева, Иван Овчинников, Александр Степанов, Сергей Пахомов, Ирина Агашкова, Софья Венедиктова, Дарья Филиппова, Азат Шакиров.

12 декабря в Башдрамтеатре покажут «Сноху». Выходя замуж, Акйондоз, как и любая девушка, планировала, что будет жить с мужем долго и счастливо. Однако реальность вносит свои коррективы. Хватит ли у Акйондоз терпения сохранить семью? Готова ли она бороться за свое счастье, преодолеть трудности? Со временем героиня понимает, что счастье — в ее руках, просто необходимо быть сильнее обстоятельств.

Спорт

7 декабря в «Уфа-Арене» состоится хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и московским ЦСКА.

8 и 9 декабря в спорткомплексе «Динамо» уфимский клуб «Динамо 2» встретится с «Металлург-Челбаскет».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кино

В уфимских кинотеатрах состоятся несколько кинопремьер.

Комедия «Волчок». Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок с самого начала едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих. В ролях: Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Кирилл Полухин и другие.

Комедия «Семьянин». Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить. В ролях: Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Марк-Малик Мурашкин, Дарья Рожнова, Алина Чаплина.

Комедия «Шальная императрица». Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться. В ролях: Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, Кирилл Зайцев и другие.

Ужасы «Крипер». Малкольм приглашает Лиз на романтический уик-энд в свое фамильное имение в самом сердце леса. А затем, внезапно сославшись на неотложные дела, уезжает. Девушка остаётся один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно. В ролях: Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Тесс Дегенштейн, Глен Гордон, Клер Фризен.

Аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться.