Ярославским лже-фермерам вынесли приговор за мошенничество с грантом

Большесельский районный суд признал двух местных жителей виновными в мошенничестве, которые обманом получили грант на деятельность фермерского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимые 46 и 62 лет приняли участие в конкурсном отборе участников региональной программы «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» на 2015-2020 годы. При этом заниматься в реальности фермерством они не собирались, а для введения в заблуждение областного министерства АПК и потребительского рынка один из обвиняемых заключил фиктивные договоры о покупке фермы и скота.

«В нарушение условий предоставления гранта они не использовали денежные средства по целевому назначению, фермерское хозяйство не развивали, предпринимательскую деятельность не осуществляли. Руководство фермой фактически осуществлял прежний владелец»,— пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил лже-фермеров к 2,5 и 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Также суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с обвиняемых 3 млн руб. в качестве причиненного бюджету области ущерба.

Алла Чижова