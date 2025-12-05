«Слишком много неоднозначных решений было принято руководством "Динамо"»

В эти выходные РПЛ уйдет на долгую зимнюю паузу. В последнем туре уходящего года решится, кто получит неофициальный титул зимнего чемпиона. Им станет клуб, который выиграет в матче «Краснодар»—ЦСКА. Если же команды сыграют вничью, подняться на первое место сможет «Зенит». Кроме того, в рамках 18-го тура болельщиков ждет старейшее дерби страны «Спартак»—«Динамо». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дерби «Спартак»—«Динамо» всегда вызывало у поклонников футбола повышенный интерес, а сейчас, когда обе команды лишились главных тренеров, да еще и застряли в середине турнирной таблицы, тем более. Для бело-голубых эта игра перед зимней паузой вообще дело чести. Слишком много неоднозначных решений было принято руководством, после чего большой клуб скатился на девятое место и находится значительно ближе к зоне вылета, чем к лидирующей тройке.

Букмекеры в предстоящей встрече больше верят в «Спартак», который играет дома. В «Лиге Ставок» взять пари на победу красно-белых можно за 2,2, а успех гостей идет за 3,3. И с таким положением вещей полностью согласен футбольный эксперт Александр Гришин: «"Спартак" играл хорошо третью игру, они владели преимуществом по всем показателям, они были всегда с мячом. Пропустили, да, 0:1 проиграли. Но я бы все равно поставил на "Спартак"». Кроме того, есть вероятность, что встреча получится результативной. Шанс, что в дерби будет забито три мяча или больше, очень высок. В «Лиге Ставок» такое пари можно взять с коэффициентом 1,8. В такой исход верит комментатор Александр Аксенов: «Я думаю, что это будет такая хорошая футбольная сеча с большим количеством голов, а победит команда, которая просто будет лучше свои шансы реализовывать. Шансов с обеих сторон будет много».

Кроме дерби поклонников футбола ждет еще один матч с приставкой «супер». Встреча «Краснодар»—ЦСКА завершит программу 18-го тура и фактически определит зимнего чемпиона РПЛ. Им станет победитель этого противостояния. И, с точки зрения букмекеров, шансов на успех значительно больше у южан. В «Лиге Ставок», заключив пари на их победу, можно удвоить вложение, а если поставить на красно-синих, то в случае их победы сумма вырастет почти в четыре раза. При своих болельщиках, да еще в статусе чемпиона «Краснодар» должен выигрывать, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «В этом матче, наверное, "Краснодар" не проиграет, и будут у него хорошие шансы на победу. И все будет зависеть от них и от Джона Кордобы, который неудержим в нашем чемпионате, никто не знает, как с ним играть. Посмотрим, справятся ли защитники ЦСКА с ним и добьются ли хорошего результата».

Еще один московский клуб, «Локомотив», в рамках 18-го тура отправляется в Сочи. Поверить в поражение железнодорожников в противостоянии с одним из аутсайдеров сложно. И пари с коэффициентом 1,83 в «Лиге Ставок» сейчас кажется неплохим вариантом, тем более настрой наставника «Локомотива» Михаила Галактионова показывает, что раньше времени команда в отпуск не ушла: «Необходимо отработать таким образом, чтобы в воскресенье мы добились максимально положительного результата. Вот на это сейчас все мысли, все настроение направлены. А все, что будет уже дальше, тогда и будет возможность выдохнуть».

Есть в 18-м туре еще один матч, результат которого не вызывает у букмекеров сомнений. Это встреча «Зенит»—«Акрон». Коэффициент на победу самого богатого клуба страны в «Лиге Ставок» 1,23, а на успех гостей — аж 13. Правда, выбирая это пари, стоит помнить, что «Акрон» вместе Артемом Дзюбой уже огорчал «Зенит». Как будет в этот раз, увидим на «Матч ТВ». Эта встреча начнется в субботу в 19:30. Игры «Спартак»—«Динамо» и «Краснодар»—ЦСКА, к счастью, тоже покажут по общедоступному спортивному телеканалу. Дерби в субботу в 16:30, а противостояние южан и красно-синих в воскресенье в 19:00.

Владимир Осипов