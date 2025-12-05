Самый доступный дом для новогоднего отдыха в Ленобласти обойдется в 1,8 тыс. рублей

В Ленинградской области нашли самый доступный вариант для новогоднего загородного отдыха, сообщает ТАСС. Согласно данным платформы «Циан», дом в деревне Кипуя можно арендовать всего за 1,8 тыс. рублей в сутки. Объект площадью 35 кв. м. предлагает гостям окунуться в атмосферу деревенского быта и осмотреть местные достопримечательности, включая Старую Ладогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Указанная выше цена является уникально низкой на фоне средней стоимости аренды загородного дома по России, которая, по информации «Яндекс Путешествий», составляет около 10,1 тыс. рублей в сутки. Для сравнения, в топ-3 самых экономичных предложений также вошли дом в Карелии за 3,5 тыс. рублей и вариант в Подмосковье на берегу Рузского водохранилища за 4 тыс. рублей в сутки.

По словам экспертов рынка недвижимости, в этом сезоне заметен небольшой спад цен на аренду загородного жилья по сравнению с прошлым годом, что повысило конкуренцию. Наибольшим спросом, как отмечают риелторы, пользуются именно небольшие и уютные домики, которые семьи или небольшие компании арендуют обычно на два-четыре дня, чтобы провести праздники в приватной обстановке.

Андрей Маркелов