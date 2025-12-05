Глава администрации Свердловского района Перми уходит с должности

Александр Коротких, возглавлявший Свердловский район с декабря прошлого года, покидает должность. Об этом сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на собственные источники. Его последним рабочим днем станет 15 декабря. Временно исполнять обязанности руководителя администрации района будет первый замглавы Андрей Летов.

Александр Коротких проходил службу в органах прокуратуры и СК, позже руководил департаментом имущества в Вологодской области.