Крупнейший интернет-провайдер Крыма национализирован после обвинений в помощи ВСУ

В Севастополе будет изъято имущество 11 предприятий, владельцев которых местные власти обвинили в оказании помощи спецслужбам Украины. Виновность граждан установила рабочая группа Антитеррористической комиссии в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев.

По версии указанной рабочей группы, гражданин Канцебовский Алексей Владимирович «состоит в Telegram в группах проукраинской направленности», пишет комментарии «антироссийского характера», а также переводит криптовалюты иностранным спецслужбам. Его мать, Канцебовская Лариса Ивановна, «является фактическим руководителем и учредителем» компаний под брендом «Севстар».

Интернет-провайдер «Севстар» называет себя крупнейшим провайдером цифровых услуг в Крыму для частных пользователей и бизнеса. Также предоставляет также услуги телевидения, видеонаблюдения. Основан в 2006 году.

Правительство Севастополя приняло постановление об изъятии в государственную собственность движимого и недвижимого имущества организаций:

ООО «СЕВСТАР ИСПС»

ООО «СЕВСТАР ИТ»

ООО «СЕВСТАР МТ»

ООО «ЛАНКОМ»

ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС»

ООО «ФРИНЕТ КРЫМ»

ООО «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МИСТ»

ИП Тихова М.С.

ИП Курбатова А.Н.

Также губернатор Развожаев сообщил, что «в рамках работы по выявлению имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз" и подлежащего национализации» были установлены граждане и юрлица, которые «совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия». Они «являются бенефициарами, которые находятся под контролем иностранных лиц». В итоге в собственность города изъяты:

ООО «Цифровые инновации»

ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС»

Губернатор Севастополя поблагодарил главу местного управления ФСБ и «все задействованные силовые ведомства».