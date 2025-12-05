Крупнейший интернет-провайдер Крыма национализирован после обвинений в помощи ВСУ
В Севастополе изъяли имущество 11 предприятий после обвинений в помощи ВСУ
В Севастополе будет изъято имущество 11 предприятий, владельцев которых местные власти обвинили в оказании помощи спецслужбам Украины. Виновность граждан установила рабочая группа Антитеррористической комиссии в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев.
По версии указанной рабочей группы, гражданин Канцебовский Алексей Владимирович «состоит в Telegram в группах проукраинской направленности», пишет комментарии «антироссийского характера», а также переводит криптовалюты иностранным спецслужбам. Его мать, Канцебовская Лариса Ивановна, «является фактическим руководителем и учредителем» компаний под брендом «Севстар».
Интернет-провайдер «Севстар» называет себя крупнейшим провайдером цифровых услуг в Крыму для частных пользователей и бизнеса. Также предоставляет также услуги телевидения, видеонаблюдения. Основан в 2006 году.
Правительство Севастополя приняло постановление об изъятии в государственную собственность движимого и недвижимого имущества организаций:
- ООО «СЕВСТАР ИСПС»
- ООО «СЕВСТАР ИТ»
- ООО «СЕВСТАР МТ»
- ООО «ЛАНКОМ»
- ООО «СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС»
- ООО «ФРИНЕТ КРЫМ»
- ООО «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МИСТ»
- ИП Тихова М.С.
- ИП Курбатова А.Н.
Также губернатор Развожаев сообщил, что «в рамках работы по выявлению имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз" и подлежащего национализации» были установлены граждане и юрлица, которые «совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия». Они «являются бенефициарами, которые находятся под контролем иностранных лиц». В итоге в собственность города изъяты:
- ООО «Цифровые инновации»
- ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС»
Губернатор Севастополя поблагодарил главу местного управления ФСБ и «все задействованные силовые ведомства».