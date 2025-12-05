«Гекса-Лотос» запустит третью очередь производства в начале 2026 года

Астраханский завод «Гекса-Лотос», входящий в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Лотос», планирует начать серийное производство на третьей очереди в феврале 2026 года, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. В настоящее время на заводе работают две очереди, загруженные на 50% от максимальной мощности в 4,8 тыс. тонн продукции в год.

ООО «Гекса-Лотос» зарегистрировано в Нариманове Астраханской области в декабре 2016 года. Предприятие производит изоспан, агротекс и геоспан марки «Геоспан ТН», который отличается устойчивостью к действию погодно-климатических факторов и грунта, высокими значениями показателей физико-механических свойств, что обуславливают широкий спектр его применения в дорожном строительстве. Заводом руководит Александр Кочетков, который также является владельцем ООО «ПСК Инженерия» — компания оказывает услуги заказчика-застройщика, генподрядчика. Учредители астраханского завода «Гекса-Лотос» - ООО «Гекса-Нетканые материалы» из Подмосковья и Виктория Маттей, которая является бенефициаром обеих компаний. Также она учреждает еще четыре организации: ООО «УК Гекса», ООО «Нейтро», ООО «Гекса Инжиниринг», ООО «Тифара».С 2019 года у «Гекса-Лотос» наблюдается положительная динамика выручки. По итогам 2024 года, этот показатель составил 704 млн руб. Прибыль, напротив, ежегодно снижается. За прошлый год компания заработала 1,5 млн руб., в 2023 году — 7,1 млн руб., а максимальный доход был зафиксирован в 2022 году — 209 млн руб. Стоимость активов за последние два года — 216 млн руб. В отрасли по России «Гекса-Лотос» занимает 116 место, в регионе — второе, уступая первенство АО «Камызякское экспериментальное предприятие» с оборотом в 2,4 млрд руб.

В декабре 2023 года региональный минпром сообщал, что «Гекса-Лотос» планировала расширение производства. На эти цели Фонд развития промышленности РФ и фонд субъекта федерации выделили компании 150 млн руб. Подписанное соглашение также предполагало вложение 60 млн руб. со стороны предприятия, что суммарно составило 210 млн руб.

В сентябре этого года ООО «Гекса-Лотос» заявило о намерениях увеличить производительность на 25% к 2027 году, доведя выпуск геосинтетических материалов до 10 млн кв. м. В 2025 году предприятие намерено произвести 8 млн кв. м, а к 2026 году — 10 млн кв. м после запуска третей очереди производства.

Глава региона Игорь Бабушкин отметил, что некоторые виды продукции, выпускаемые заводом, не имеют аналогов в России. На предприятии уже создано 162 рабочих места. Завод входит в список инвестиционных проектов Астраханской области, направленных на производство импортозамещающей продукции.

В 2024 году завод начал выпуск гидропароизоляции для малоэтажного строительства. Совокупный объем инвестиций с начала проекта превысил 936 млн руб.

Нина Шевченко