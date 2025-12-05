В сети распространился фейк с главой Зауралья о замене выплат бойцам СВО формой

В одной из социальных сетей распространилось видео, где губернатор Курганской области Вадим Шумков утверждает, что региональные выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ заменены на предоставление экипировки. Это дипфейк, а изображение главы региона сгенерировано искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба областного правительства.

Власти региона напомнили местным жителям о необходимости проверять информацию, чтобы не попадаться на провокации мошенников. В Курганской области за заключение контракта с Минобороны РФ для участия в СВО гражданин сейчас получает 5,5 млн руб. за год. В эту сумму входят региональная единоразовая выплата в размере 2,5 млн руб., федеральная поддержка в 400 тыс. руб., по 100 тыс. руб. от муниципалитета и Минобороны. Кроме того, ежемесячно военнослужащему перечисляют содержание от 210 тыс. руб.

Также Курганская область регулярно отправляет квадрокоптеры, тепловизоры и другое снаряжение по заявкам бойцов в зону СВО. Но это является дополнительной поддержкой.

