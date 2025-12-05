Общественные помощники бизнес-омбудсмена повысили квалификацию

4 декабря 2025 года состоялся обучающий семинар для общественных помощников уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. В мероприятии приняли участие 50 общественных помощников из муниципалитетов региона и из числа отраслевых экспертов, в том числе в сфере налогов, уголовного права, медицины, авторского права, сферы общепита и другие.

Главная цель семинара — повышение квалификации общественных помощников в вопросах сопровождения предпринимателей при проверках санитарного и миграционного законодательства. Программа мероприятия была насыщенна теоретическими и прикладными материалами, разработанными совместно с ведущими специалистами профильных ведомств.

Открыла программу начальник отдела по организации надзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Кристина Комиссарова. Она представила комплексный обзор актуальных нормативных актов, регулирующих федеральный государственный контроль в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Особое внимание было уделено изменениям законодательства, вступающим в силу в ближайшее время, а также порядку проведения профилактических визитов и инспекционных мероприятий с учетом последних поправок.

Участники ознакомились с современными цифровыми инструментами. Например, мобильным приложением «Инспектор», с помощью которого можно осуществлять удаленный контроль и проверку соблюдения обязательных требований. Были рассмотрены конкретные сценарии применения новых технологий, позволяющие минимизировать административную нагрузку на бизнес-сообщество.

Директор филиала по Нижегородской области ФГУП «ПВС» МВД России Дмитрий Никитин разобрал с участниками типичные ситуации нарушения миграционного законодательства и эффективные методы их предотвращения. Общественные помощники узнали о механизмах взаимодействия с правоохранительными структурами, а также получили рекомендации по правильному оформлению регистрации иностранных работников на объектах трудоустройства.

Завершилась встреча вручением благодарственных писем активным общественным помощникам. Среди награжденных оказались представители Кстовского района, Ветлужского, Варнавинского, Навашинского муниципальных округов, а также эксперты в сфере оценочной деятельности, налогов, авторского права и уголовно-правовой защиты.

«Без развитого института общественных помощников обеспечить поддержку и защиту прав предпринимателей такого большого региона, как наш, невозможно. Поэтому для повышения эффективности работы в муниципалитетах и укрепления доверия предпринимателей к институту бизнес-омбудсмена мы регулярно проводим обучающие мероприятия», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Напомним, ранее в этом году общественные помощники прошли обучение по вопросам работы с персональными данными, изменениям в налоговом законодательстве, проведения проверок различными органами контроля и надзора и другим.

Полный список и контакты общественных помощников бизнес-омбудсмена по районам, округам и сферам деятельности можно найти на сайте.

