Ярославский губернатор потребовал убрать кондиционеры с фасадов старинных домов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев потребовал убрать кондиционеры с фасадов исторических зданий, а также привести в порядок другие элементы внешнего оформления. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора области завершила мониторинг состояния исторических зданий, выявив нарушения в почти 300 объектах из 4,5 тыс. обследованных. Нарушения касаются внешнего вида фасадов, где установлены кондиционеры, свисающие провода и водосточные трубы.

«Все кондиционеры, размещенные на лицевых частях зданий, должны быть перенесены. То же касается и проводов, проложенных по фасадам. Многие водостоки находятся в неудовлетворительном состоянии. Это не только портит внешний вид, но и создает угрозу сохранности памятников архитектуры»,— сказал Михаил Евраев.

Больше всего проблемных объектов найдено в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростовском округе. Собственники обязаны устранить все нарушения. В случае игнорирования требований инспекция инициирует административное производство. Эти меры касаются не только частной собственности, но и федерального, регионального и муниципального имущества.