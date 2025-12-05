В Самарской области до конца года сформируют три кадровых резерва

В Самарской области до конца 2025 года создадут три новых кадровых резерва, сообщили региональные власти. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии.

Первый резерв станет частью проекта «Команда развития Самарской области». В него войдут специалисты, готовые взять на себя управленческие функции в различных сферах.

Второй резерв сформируют из участников специальной военной операции. Это даст ветеранам СВО возможность найти работу и продолжить профессиональное развитие.

Третий резерв будет сформирован из числа талантливой молодежи.

Андрей Сазонов