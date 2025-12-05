ФСБ: в Башкирии задержали ячейку террористов и сторонников всемирного халифата

В Башкирии задержаны восемь участников запрещенной в России законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно пресс-релизу, среди мусульман региона фигуранты распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания халифата. Участники ячейки организовывали подпольные собрания, на которых вербовали новых сторонников.

При обысках в домах подозреваемых были обнаружены запрещенные пропагандистские материалы, добавили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело о курировании деятельности террористической организации и участии в ней (ч.ч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ).