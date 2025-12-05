Должностных лиц транспортных предприятий Бугульмы оштрафовали на 50 тысяч

Должностных лиц, ответственных за безопасность работников, привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушения законодательства об охране труда на авиационных и железнодорожных предприятиях. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Проверка показала, что на предприятиях не проводилось должным образом обучение и проверка знаний работников по охране труда, отсутствовали необходимые локальные нормативные акты, включая инструкции и перечни средств индивидуальной защиты. По версии прокуратуры, такие нарушения могли создавать угрозу жизни и здоровью сотрудников в процессе работы.

Руководителям предприятий внесены представления с требованием привести деятельность в соответствие с нормами охраны труда.

Анна Кайдалова