Сарапул и Нефтекамск подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве
Сарапул и Нефтекамск подписали Соглашение о всестороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Сарапула. Документ подписали Глава Нефтекамска Эльдар Валидов и Глава Сарапула Виктор Шестаков.
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
«Мы вышли на новый уровень взаимодействия. Этот документ — не формальность, а дорожная карта для реальных дел»,— подчеркнул Виктор Шестаков.
Соглашение закрепляет статус городов-побратимов и открывает новые направления совместной работы, включая экономику, поддержку предпринимательства, социальную сферу, культуру, спорт, градостроительство и обмен информацией.