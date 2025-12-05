Сарапул и Нефтекамск подписали Соглашение о всестороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Сарапула. Документ подписали Глава Нефтекамска Эльдар Валидов и Глава Сарапула Виктор Шестаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

«Мы вышли на новый уровень взаимодействия. Этот документ — не формальность, а дорожная карта для реальных дел»,— подчеркнул Виктор Шестаков.

Соглашение закрепляет статус городов-побратимов и открывает новые направления совместной работы, включая экономику, поддержку предпринимательства, социальную сферу, культуру, спорт, градостроительство и обмен информацией.

Анастасия Лопатина