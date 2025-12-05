Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Федорищев подтвердил, что отставка правительства ожидается 15 декабря

Запланированная отставка правительства Самарской области произойдет 15 декабря текущего года. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Большинство сотрудников кабинета министров — 70 % — продолжат свою работу. Решение принято в целях оптимизации работы правительства.

В августе 2025 года Вячеслав Федорищев анонсировал техническую отставку регионального правительства Самарской области.

Андрей Сазонов