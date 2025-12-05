Треть нижегородцев конфликтуют с коллегами при согласовании графика отпусков

В Нижегородской области у 35% работников возникали конфликты с коллегами при составлении графика отпусков. Из них 31% удается решить конфликт самостоятельно, а 4% требуется вмешательство руководства или сотрудников кадровой службы. Такие данные получил кадровый сервис SuperJob во время опроса, проведенного 24 ноября — 2 декабря 2025 года.

Опрос показал, что больше всего споров возникает в коллективах 35-45-летних. Наименее конфликтной оказалась молодёжь до 35 лет. Женщины чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах — 39% против 28% соответственно.

Большинству нижегородцев (62%) удается договориться с коллегами об очередности ухода в отпуск без споров.

Андрей Репин