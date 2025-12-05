«Редкое личное доверие и теплота между двумя лидерами»

Двухдневная поездка президента РФ в Индию вызвала заметную реакцию во многих международных СМИ. Обозреватели отмечают, что переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди проходят на фоне сложных отношений Индии с США и Китаем, и пытаются понять, к каким результатам приведут консультации двух лидеров.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр Моди и Путин в Toyota Fortuner: дипломатический сигнал

Президент России Владимир Путин был тепло встречен премьер-министром Нарендрой Моди. Их совместная поездка из аэропорта привлекла внимание всего мира. Премьер-министр Моди и Путин отбыли вместе на белом Toyota Fortuner, а за ними следовала так называемая крепость на колесах российского президента. Видеозапись, на которой главы государств едут на внедорожнике вместо привычного парка бронированных лимузинов, быстро стала вирусной. Источники сообщают, что выбор японского внедорожника, а не европейского люксового автомобиля вроде Range Rover или Mercedes был тонким дипломатическим посланием. В условиях сложной геополитики и давления Запада автомобиль незападного производства стал сигналом о независимой внешнеполитической позиции Индии.

По словам источников, тот факт, что Путин отказался от своего обычного бронированного лимузина — российского Aurus Senat — и предпочел поехать с Моди, подчеркивает редкое личное доверие и теплоту между двумя лидерами. Помимо символики, выбор транспортного средства — практичного, незаметного и соответствующего требованиям безопасности Индии — демонстрирует сочетание прагматизма и дипломатии.

Путин и Моди укрепляют отношения, вызывая гнев Трампа

Президент России Владимир Путин отправился в Индию, стремясь защитить партнерство, которое является жизненно важным экономическим и дипломатическим спасательным кругом для Москвы, но которое вызвало гнев администрации Трампа.

Как ожидается, российский президент предложит дешевую нефть и новейшие российские вооружения в попытке укрепить давние отношения между двумя державами. За последние два десятилетия Индия значительно сблизилась с США, и этот сдвиг ускорился из-за их общей обеспокоенности экономическим и военным ростом Китая. По этой причине решение Трампа этим летом ввести жесткие пошлины на Индию застало Моди врасплох.

Нефть, оборона и геополитика: зачем Путин приехал с визитом к Моди в Индию?

Почему отношения с Индией имеют ключевое значение для Кремля? Начнем с цифр: население почти полтора миллиарда человек, экономический рост превышает 8%. Это делает ее крайне привлекательным рынком для российских товаров и ресурсов, особенно нефти. Но и геополитика важна. Кремлю нравится демонстрировать, что попытки Запада изолировать его из-за войны на Украине провалились. Визит Путина в Дели происходит в решающий момент для Моди и глобальных амбиций Индии. Для Индии речь идет о «стратегической автономии»: Моди занял особое место в геополитическом порядке, сохраняя тесные связи с Москвой и одновременно поддерживая отношения с Западом. В этом контексте визит Путина важен для Моди как никогда раньше, так как он станет проверкой геополитической автономии Индии.

Визит Путина вынуждает Моди балансировать на канате — притом что на самом деле он не хочет принимать решение

Приемом, оказанным кремлевскому лидеру, Индия подтвердила свою историческую дружбу с Россией. Однако эти отношения не являются совершенно бесконфликтными. И партнеры Индии на Западе настаивают на более четкой позиции по войне на Украине.

Президент России Владимир Путин мог быть уверен в теплом приеме, когда прибыл в Дели вечером в четверг. Но для премьер-министра Индии Нарендры Моди этот визит является актом балансирования. С одной стороны, он хочет показать, что Индию не впечатлила критика со стороны Запада и она поддерживает дружбу с Россией. С другой — во время продолжающихся переговоров о свободной торговле с США и ЕС Моди не хотел бы обижать своих важнейших торговых партнеров.

Сама по себе война на Украине будет, скорее всего, на периферии этих переговоров. С точки зрения правительства Моди война рассматривается в основном как европейское дело. Так что ставить на кон хорошие отношения с Россией не в интересах Дели. Однако в Дели обеспокоены сближением Москвы с Пекином после начала войны.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик