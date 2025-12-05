В декабре в Свердловской области изменится график движения восьми электричек

В Свердловской области 10, 12, 14, 18, 20 и 22 декабря изменится порядок курсирования восьми пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изменения в расписании связаны с проведением плановых работ на железной дороге. Они коснутся следующих поездов:

№6775 Егоршино — Екатеринбург-Пассажирский: отмена остановок на Синих Камнях, Шарташе, Первомайской. Отправление в 12:58, прибытие в 16:06;

№7034 Екатеринбург-Пассажирский — Туринск-Уральский: отмена остановок на Первомайской, Шарташе, Синих Камнях. Отправление в 15:46, прибытие в 20:34;

№6306 Шаля — Екатеринбург-Пассажирский — Керамик (отправление в 11:56): будет следовать до станции Екатеринбург-Пассажирский;

№6325 Керамик — Екатеринбург-Пассажирский — Кузино: не будет курсировать на участке Керамик – Екатеринбург-Пассажирский. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 16:21;

№7234 Шаля — Екатеринбург-Пассажирский — Шарташ (отправление в 07:38): будет следовать до станции Екатеринбург-Пассажирский;

№6714 Екатеринбург-Пассажирский — Богданович: отправление в 14:08, прибытие в 16:10;

№6605 Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пассажирский: отправление в 13:44, прибытие в 16:21;

№6614 Екатеринбург-Пассажирский — Каменск-Уральский: отправление в 16:31, прибытие в 18:43.

Ирина Пичурина