Госоркестр Башкирии получил три номинации в главной оркестровой премии страны

Государственный академический симфонический оркестр Башкирии победил в трех номинациях Большой оркестровой премии «440 герц» за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

За программы из произведений Густава Малера, Антона Брукнера, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича уфимский коллектив стал лауреатом номинации «Развитие симфонической культуры региона». Гобоист Ислам Алиев, кларнетист Артур Назиуллин (он же — гендиректор оркестра) и флейтистка Ксения Мороз победили в номинации «Соло с кларнетом» за инструментальные концерты Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении госоркестра.

Премию «Слово о музыке» получил главный дирижер и ведущий концертных программ симфонического оркестра Дмитрий Крюков.

Кроме того, Московская государственная консерватория имени Петра Чайковского удостоена диплома «Режиссура трансляции» за концертную программу госоркестра Башкирии, исполнявшего на московской сцене произведения Эдварда Грига, Вольфганга Амадея Моцарта, Клода Дебюсси и Отторино Респиги.

Церемония вручения премии «440 герц» прошла 3 декабря в Нальчике. Жюри выбрало победителей в 12 номинациях и вручило 16 дипломов. На участие в конкурсе было подано более 40 заявок. В жюри премии входят пять человек, в частности, музыковед, музыкальный критик и обозреватель «Ъ» Юлия Бедерова.

Идэль Гумеров