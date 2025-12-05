Жителя Казани задержали за призывы к террористической деятельности в соцсети

Управление ФСБ по Татарстану задержало жителя Казани, который призывал вступать в проукраинскую террористическую организацию, запрещенную в России. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, 38-летний житель опубликовал в видеозапись и сообщение с призывом в соцсети X.

На основании материалов УФСБ Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда.

Анна Кайдалова