В Ярославле задержали похитителей денег из аппаратов по продаже воды

Ярославская полиция задержала четырех подозреваемых в кражах из автоматов по продаже воды. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот видеозаписи фрагмента преступления

Фото: УМВД России по Ярославской области Скриншот видеозаписи фрагмента преступления

Фото: УМВД России по Ярославской области

Ранее в полицию поступали заявления от коммерческой организации о повреждении купюроприемников и хищении денег. Оперативники установили и задержали подозреваемых, молодых людей 2007 года рождения. Их причастность к 12 преступлениям в Заволжском, Фрунзенском и Красноперекопском районах Ярославля подтверждена. Полиция опубликовала видео, на котором задержанные признаются в содеянном.

Подозреваемые вскрывали купюроприемники отверткой, похищая суммы от 600 до 9 тыс. руб. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Расследование ведет следственный отдел ОМВД России по Красноперекопскому городскому району.