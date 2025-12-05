Площадь рисовых чеков за восемь лет двукратно возросла в Астраханской области

За восемь лет в Астраханской области удвоились площади рисовых чеков. Об этом сообщило издание «Астраханский листок».

В этом году рис выращивают 12 сельхозпредприятий в четырех районах региона. В Камызякском и Приволжском районах работают по пять предприятий, а в Харабалинском и Черноярском — по одному.

Посевные площади риса увеличились с 4,2 тыс. га до 8,3 тыс. га, достигнув пика в 2022 году с 9,5 тыс. га. Производство риса выросло с 18,6 тыс. тонн до 30,6 тыс. тонн, хотя урожайность колеблется от 30 до 47 центнеров с гектара.

Астраханская рисовая продукция широко представлена на внутреннем рынке под брендом «Баралети» (принадлежит ООО «Астраханский рисовый завод») и поступает в федеральные торговые сети. Регион также развивает экспорт, поставляя рис в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию.

ООО «Астраханский рисовый завод» зарегистрировано в селе Затон Камызякского района в июне 2018 года. Офис находится в селе Солянка Наримановского района, а само производство в селе Началово Приволжского района. С февраля 2020 года заводом руководит Сергей Хечоян, он же сейчас единственный владелец. С момента открытия и до 2020 года юрлицо принадлежало Гарию Хечояну. С 2018 года предприятие демонстрирует рост финансовых показателей: в 2022 году выручка составила 143 млн руб., чистая прибыль 42 млн руб. Только в 2023 году было зафиксировано снижение выручки на 18 млн руб. и прибыли на 21 млн руб. В 2024 году снова наблюдалась положительная динамика: завод заработал 30 млн руб. (+42%) при обороте 137 млн руб. (+10%). Помимо рисового завода Сергей Хечоян владеет еще 100% уставного капитала в ООО «Радуга» (оптовая торговля сельхоз сырьем, выручка 8 млн руб., убытки 7,3 млн руб. в 2024 году), компаниях по выращиванию зерновых, кроме риса «Астнива» (убытки 11 тыс. руб. при нулевом обороте) и «Астколос» (выручка 11 млн руб., прибыль 5,1 млн руб.), ООО «Рисомания» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, фирма только создана, бухгалтерская отчетность не представлена).

