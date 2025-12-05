В Ярославской области началось предновогоднее патрулирование лесов

В Ярославской области усилено патрулирование лесов для предотвращения незаконной рубки деревьев в период новогодних праздников. Лесные инспекторы и правоохранительные органы совместно проводят контрольные мероприятия. Об этом сообщили в правительстве области.

И. о. министра лесного хозяйства и природопользования региона Наталья Беляева напомнила, что за незаконную рубку и продажу древесины предусмотрена административная и уголовная ответственность. Она призвала жителей покупать хвойные деревья на елочных базарах, которые начнут работу в третьей декаде декабря.

Штрафы за незаконную рубку деревьев для физических лиц составляют от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс., а для юридических лиц — от 200 до 700 тыс. рублей. При ущербе более 5 тыс. рублей наступает уголовная ответственность. В прошлом году было организовано около 500 рейдов и проведено более 700 профилактических бесед.

Антон Голицын