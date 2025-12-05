782 тысяч жителей Удмуртии привились против гриппа

В рамках прививочной кампании против гриппа в Удмуртии привили 782,9 тыс. человек, что составляет 54,9% от совокупной численности населения. Из них 567,1 тыс. человек вакцинированы за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди вакцинированных 565,9 тыс. человек – взрослое население и 215,2 тыс. детей. В профессиональных группах риска привито: 32,3 тыс. сотрудников сферы образования, 7 тыс. — общественного питания, 10,7 тыс. — торговли, 3,6 тыс. — сферы обслуживания, 3,4 тыс. работников транспорта, 22,3 тыс. — медицинских работников и 24,4 тыс. студентов.

С начала эпидемического сезона в Удмуртии зарегистрировано 279 случаев заболевания гриппом.

Анастасия Лопатина