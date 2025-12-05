Михаил Боровицкий принял участие в «Елке желаний»

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в законодательном собрании региона.

Михаил Боровицкий снял шары с новогодней ели, на которых были написаны желания детей из Ярославской области и Акимовского района Запорожской области. Спикер исполнит желания 14-летнего Владислава из деревни Останково, который мечтает о роботе на пульте управления, и 15-летней Екатерины из села Владимировка, желающей получить гитару.

«В последние годы появилась очень хорошая традиция — дарить радость и счастливые моменты детям, которые по разным причинам не могут получить желаемые новогодние подарки. Приятно сделать подарок, поделиться теплом, это благородная и душевная акция»,— сказал Михаил Боровицкий.

Президент Владимир Путин дал старт акции 3 декабря на форуме «Мы вместе». В этот же день губернатор Ярославской области Михаил Евраев и члены правительства сняли шары с новогодними желаниями детей. Михаил Боровицкий призвал коллег-депутатов и представителей бизнеса присоединиться к акции, напомнив, что дети, которые нуждаются в поддержке, ждут исполнения своих новогодних желаний.

Антон Голицын