РФПИ и индийская Yadu создадут совместную инвестиционную платформу

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская корпорация Yadu создадут совместную инвестиционную платформу, которая будет сопровождать экспортные и инвестиционные проекты. Решение было принято в рамках визита президента Владимира Путина в Индию, сообщили ТАСС в РФПИ.

Платформа будет развивать проекты в сферах биотехнологий и фармацевтики, зеленой энергетики, недвижимости, в потребительском секторе и сельском хозяйстве, а также в сегменте оборудования для транспортировки и хранения сжиженного природного газа.

Первые пилотные проекты в области биотехнологий и зеленой энергетики могут быть запущены в ближайшие месяцы. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, сотрудничество позволит ускорить вывод на мировой рынок передовых медицинских разработок и повторить опыт взаимодействия во время пандемии COVID-19.

Корпорация Yadu, основанная в 1984 году, предоставляет товары и услуги в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, образования, производства биоудобрений, алкогольной продукции.