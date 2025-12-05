Прокуратура контролирует расследование аварии с пятью пострадавшими в Башкирии

Прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств ДТП с пятью пострадавшими в Белебеевском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Авария произошла утром 5 декабря на 2-м км дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Там столкнулись Daewoo Nexia и Chery. В результате аварии пострадали водители автомобилей и трое пассажиров, в том числе 17-летняя девушка. Всех участников аварии госпитализировали.

Майя Иванова