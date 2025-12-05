Объем погрузки на железнодорожный транспорт в Башкирии снизился на 4,6%

За 11 месяцев на железнодорожные станции на территории Башкирии погружено более 20 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. По данным ведомства, нынешний результат оказался на 4,6% меньше показателей января-ноября прошлого года.

За 11 месяцев 2023 года, сообщала пресс-служба Куйбышевской железной дороги, объем погрузки превысил 22,7 млн тонн. Этот показатель был на 1,5% хуже, чем за такой же период 2022 года.

В ноябре станции приняли 1,8 млн тонн продукции, тогда как год назад было погружено 1,9 млн тонн товаров.

Идэль Гумеров