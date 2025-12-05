Долг застройщиков в Татарстане перед банками за месяц вырос на 9,7 млрд

За месяц в Татарстане задолженность застройщиков перед банками поднялась с 255,9 млрд до 265,6 млрд руб. Информацию об этом опубликовал Банк России.

По сравнению с ноябрем в республике увеличилось количество действующих кредитных договоров участия в долевом строительстве (с 534 до 535). Количество эскроу-счетов выросло с 31,4 тыс. до 32,4 тыс., объем средств на них — с 194,9 млрд до 202,5 млрд руб., а сумма средств, перечисленных с «раскрытых» счетов эскроу, — до 380,8 млрд руб.

В годовом разрезе количество кредитных договоров увеличилось на 90 штук, а сумма договоров — с 585,8 млрд до 705 млрд руб. Остатки на эскроу-счетах выросли почти на 9 млрд руб., а перечисленные средства — на 128,5 млрд руб.

В Чувашии на 1 декабря этого года действует 80 кредитных договоров на сумму 40,5 млрд руб. Остатки средств на эскроу-счетах составляют 27,8 млрд, а общая задолженность — 25,4 млн руб.

В Марий Эл действует 50 договоров на 23 млрд руб., остатки на эскроу составляют 9,4 млрд руб., а сумма задолженности застройщиков — 10,8 млн руб.

Анна Кайдалова