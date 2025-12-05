В Башкирии задержаны восемь сторонников идеи «всемирного халифата»

В Башкирии задержаны восемь членов некоей террористической ячейки, распространявшей идею всемирного халифата. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Все задержанные — граждане России, они активно продвигали свою идеологию среди мусульман и вербовали новых сторонников. В их домах нашли большое количество запрещенных материалов, средства связи и электронные носители, использовавшиеся для террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статьям об организации и участии в деятельности террористической организации.

Олег Вахитов