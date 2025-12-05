Нелегальную бытовую и мобильную технику на 13 млн руб. выявили в Братске

Сотрудники таможни в ходе проверок торговых точек в Братске (Иркутская область) выявили 278 единиц бытовой и мобильной техники, которая была незаконно ввезена в регион. Стоимость изъятой партии составила 13 млн руб., сообщило Сибирское таможенное управлении (СТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, коммерческие документы, содержащие сведения о таможенном декларировании и выпуске данных товаров на территории ЕАЭС, у владельцев товара отсутствовали.

Коммерсантам необходимо выплатить обязательные таможенные платежи в размере 2,6 млн руб. В СТУ отметили, что с начала 2025 года по итогам проверок торговых точек в Иркутской области индивидуальные предприниматели уже выплатили в бюджет 4,3 млн руб.

Александра Стрелкова