В Оренбуржье полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего местного жителя по подозрению в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В отдел полиции обратилась 36-летняя жительница Оренбурга с заявлением о поджоге принадлежащего ей автомобиля марки «Ситроен». Установлено, что задержанный проник в автомобиль потерпевшей через открытый багажник и взял находящуюся в машине бутылку с горючей жидкостью. После этого он разлил жидкость по салону и вокруг транспортного средства, затем поджег зажигалкой и скрылся.

Со слов задержанного, он поджег автомобиль по указанию своего знакомого за 30 тыс. руб., но обещанных денег не получил. Второй подозреваемый также установлен полицейскими.

Расследование продолжается. В отношении 30-летнего исполнителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Руфия Кутляева