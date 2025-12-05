В Невском районе задержали водителя за незаконный слив отходов в канализацию

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пресекли несанкционированный сброс отходов в систему канализации в Невском районе города. Нарушителя задержали, сообщили в пресс-службе предприятия.

Накануне в 21:25 в ходе планового объезда был задержан водитель автомобиля «КамАЗ», который незаконно сливал отходы в сеть хозяйственно-бытовой канализации у дома 112 по Октябрьской набережной. На место оперативно прибыли аварийная бригада «Водоканала» и специалисты Дирекции природопользования для отбора проб из колодца водоотведения и автоцистерны.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства. В «Водоканале» уточнили, что все сточные воды с данного участка поступают на Северную станцию аэрации и проходят полный цикл очистки, поэтому угрозы загрязения близлежащих водных объектов нет. В пятницу, 5 декабря, предприятие проведет гидродинамическую промывку системы водоотведения.

В учреждении напомнили, что за нарушение требований в области обращения с отходами юридическим лицам грозит штраф до 250 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Артемий Чулков