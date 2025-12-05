Мессенджеры остаются в меньшинстве

Менее чем за неделю Роскомнадзор заблокировал три популярных сервиса для общения. 4 декабря под ограничения попали FaceTime и Snapchat. Акции ВК на этом фоне росли больше чем на 5%. Официальной статистики по аудитории FaceTime нет, Apple ее не раскрывает. А вот мессенджером Snapchat в России на 2022 год пользовались больше 7 млн человек. При этом причины санкций против них идентичные. Все эти сервисы, по данным регулятора, используют мошенники и пособники террористов. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

FaceTime — простой сервис для видео- и аудиозвонков между устройствами Apple. Он не требовал дополнительных регистраций и сложных настроек, только Apple ID и доступ в интернет. Именно поэтому приложение было очень популярно среди клиентов компании. Первые сообщения о проблемах в работе сервиса появились в сентябре. Пользователи FaceTime рассказывали на форумах о периодических сбоях, задержках при подключении и потере качества связи. Примерно тогда же в Госдуме стали утверждать, что сервис начали использовать мошенники. С прошлой недели число жалоб кратно увеличилось, а 5 декабря он перестал работать в стране. В последние месяцы FaceTime был особенно актуален на фоне ограничений на звонки в иностранных мессенджерах. При этом сервис базируется на открытых протоколах, так что заблокировать его не составило особого труда, отметил IT-эксперт Александр Исавнин. Но, по его словам, и точечно выявлять потенциальных преступников тоже было несложно:

«У Apple хорошо проидентифицированные пользователи. Вы должны обладать устройством, выпущенным американской корпорацией, скорее всего, быть подписанным на экосистему Apple и так далее. Если бы им пользовались мошенники, то у спецслужб имелась возможность довольно хорошо устанавливать, кто это делает, при этом создавать новые аккаунты было бы довольно дорого. Кроме того, Apple выполнила требования "закона о приземлении", в отличие от Telegram, об этом написано непосредственно на сайте Роскомнадзора».

FaceTime — четвертая за неделю платформа, попавшая под ограничения РКН. 5 декабря этот список пополнился и Snapchat. Тем не менее остаются доступны простые альтернативы — мессенджер VK, госприложение из трех букв или даже «наследник» Skype — Teams. Zoom, Google Meet и другие похожие сервисы внимание регулятора пока не привлекают. Вероятно, из-за того, что для связи с пользователями там нужно создавать отдельную ссылку. Но это не исключает возможности попасть под санкции, отмечают собеседники “Ъ FM”. А вот пользователям Apple, скорее всего, придется привыкать жить без FaceTime, считает главный редактор портала Itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Никто не говорил, что у нас FaceTime будет всегда доступен. Точно так же не работает в России Apple Wallet, Apple Pay.

Они были отключены потому, что Visa и MasterCard ушли из страны. Но вопрос в том, насколько аудитория FaceTime в России была большой и насколько она важна Apple? Я не думаю, что доходы, которые корпорация получает сейчас в стране, хоть сколь-нибудь могут покрыть те затраты на разработку, которая может последовать, если они захотят обходить блокировки. Это первое. А второе — если в таком случае речь пойдет о нарушении законодательства, то Apple никогда ни в какой стране на это не пойдет ради того, чтобы сделать пользователям хорошо».

Под волну блокировок на этой неделе попали и некоторые протоколы, которые ранее считались почти неуязвимыми. По данным СМИ, РКН обновил настройки техсредств противодействия угрозам, чтобы ужесточить борьбу с обходом блокировок. В результате по всей стране возникли сбои в работе популярных протоколов VPN, включая VLESS, рассказал независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин (впрочем, официально полная блокировка не подтверждалась): «Долгое время он маскировался под легитимный трафик, допустим, каких-то сайтов. Где-то пару месяцев назад Роскомнадзор научился с переменным успехом этот протокол блокировать. Возможно, разработчики VLESS что-то придумают. Смогут ли они эту фильтрацию одолеть или нет, уже вопрос. У мобилки алгоритмы блокировки немножко более совершенны, по крайней мере из того, что можно наблюдать со стороны. Но при широкополосном доступе в интернет все немножко, можно сказать, расслабленнее. Соответственно, какие-то протоколы работают только через него, то есть через вашего оператора проводной связи и Wi-Fi».

Как указали “Ъ FM” в Роскомнадзоре, меры ведомства направлены на защиту от актуальных технологических и информационных угроз.

Екатерина Вихарева