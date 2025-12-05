Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ВТБ может направить на дивиденды до половины своей чистой прибыли за 2025 год

По итогам 2025 года группа ВТБ планирует выплатить дивиденды, размер которых может составить от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале, сообщил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии Инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Заплатим. Не знаю, 50% либо чуть меньше, но будем платить», — сказал Андрей Костин. При этом банкир уточнил, что пока топ-менеджмент не рассчитал, сколько дивидендов заплатит кредитор по итогам 2025 года. «Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды», — отметил глава банка.

По мнению руководителя банка, дивидендная доходность должна быть сопоставима с доходностью банковских депозитов.

«Рост акций сейчас ограничен геополитическими рисками. Рынок будет постоянно дергаться в зависимости от ежедневных новостей. Поэтому мы больше рассчитываем на повышение привлекательности акций с точки зрения дивидендной доходности», — сказал Андрей Костин.

Напомним, по итогам 2025 года группа ВТБ рассчитывает получить чистую прибыль на уровне около 500 млрд руб.

Ранее первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на открытии инвестиционного форума «Россия зовет!» в Санкт-Петербурге заявлял, что банк в настоящее время рассматривает выплату дивидендов за 2025 год, объем выплат будет определен в начале 2026 года.

