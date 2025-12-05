Шадринца задержали за убийство ветерана Великой Отечественной войны в 2009 году

В Курганской области следственные органы задержали 39-летнего жителя Шадринска по подозрению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в 2009 году. Предполагаемого преступника обнаружили с помощью ДНК-теста, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в начале июня 2009 года в селе Чаши Каргопольского округа местный житель пришел в дом к 85-летней пенсионерке, чтобы занять деньги. Получив отказ, фигурант ее убил, похитил найденные в доме 15 тыс. руб. и награды хозяйки, считают в СК. Тело ветерана войны нашел социальный работник.

16 лет назад достоверно не удалось установить личность преступника. Уголовное дело приостановили. Недавно следователи и полицейские возобновили расследование и вновь осмотрели улики. На одном из предметов, который использовался как орудие убийства, нашли профиль ДНК. Это помогло обнаружить подозреваемого. Кроме того, нашли свидетелей, указавших на него как на преступника.

В отношении жителя Шадринска возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой; убийство, сопряженное с разбоем). Суд отправил его в следственный изолятор. Фигуранта проверяют на причастность к совершению иных преступлений, сейчас он находится в СИЗО.

Виталина Ярховска