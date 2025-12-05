Резкое похолодание до -20°С ожидается в Удмуртии

В ближайшие дни в Удмуртию придет резкое похолодание, сообщает региональный Гидрометцентр. В предстоящую ночь температура воздуха опустится до -1..-3°С, а днем в субботу, 6 декабря, будет около 0°С. В ночь на воскресенье температура составит 0..-4°С, в северных районах она может опуститься до -5..-7°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

К вечеру воскресенья, 7 декабря, в северных районах ожидается -10..-13°С, в южных -1..-5°С. В ночь на понедельник, 8 декабря, температура будет колебаться от -12 до -17°С, и такие значения сохранятся в течение всего дня. Во вторник, 9 декабря, в Удмуртии сохранится холодная погода, предварительно в ночные часы -13..-20°С, в дневные часы -8..-13°С.

В выходные дни повсеместно пройдет снег: в субботу — небольшой, в воскресенье — небольшой, местами умеренный. В начале следующей недели существенных осадков не предвидится, но на дорогах возможна гололедица.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели ожидается потепление и возвращение осадков.

Анастасия Лопатина