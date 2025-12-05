Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставропольская фирма выплатит 8,1 млн рублей за дорожный сговор

Ставропольское УФАС оштрафовало две компании за картельный сговор на муниципальных контрактах по ремонту дорог, сообщает пресс-служба ведомства. Фирмы договорились не конкурировать друг с другом и разделили заказы. Одна из них обжаловала штраф в суде, но проиграла — теперь заплатит свыше 8 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компании заранее согласовали, кто возьмет каждый контракт. Они избежали снижения цен и обеспечили себе гарантированный доход. Суд полностью поддержал позицию антимонопольщиков. Фирма пыталась доказать отсутствие договоренностей, но арбитражный суд Ставропольского края оставил штраф в силе. Точная сумма для одной компании составила 8,1 млн руб. — это оборотный штраф, рассчитанный от выручки по контрактам. Вторая компания штраф не обжаловала и выплатила его сразу.

Региональные подряды на дороги часто становятся объектом сговоров. В марте 2025 года суд подтвердил аналогичный случай с ООО «Блеск» и ООО «СМДС ПМК». Эти фирмы поделили торги на 276 млн руб., а штрафы достигли 68 млн руб. Еще одно дело в 2021 году касалось ООО «Автомагистраль СК» — сговор на 200 млн рублей привел к штрафу в 21 млн руб. Ставропольское УФАС активно борется с такими нарушениями: в 2025 году оно рассмотрело десятки жалоб на дорожные тендеры.

Картельные сговоры наносят ущерб бюджету Ставропольского края. Жители платят за дороги по завышенным ценам из-за отсутствия конкуренции. УФАС направляет материалы в правоохранительные органы — в прошлом это привело к уголовным делам. Ведомство предупреждает: максимальные штрафы для юрлиц достигают 15% от выручки, а для физлиц — до 1 млн рублей или лишение свободы. В Ставрополе такие дела растут: в 2025 году УФАС обработало 90 аукционов с подозрениями на сговор на 109 млн руб. в медицине.

Ставропольский УФАС продолжает проверки подрядчиков. Эксперты отмечают: в крае на дороги ежегодно тратят миллиарды рублей, и сговоры съедают до 20% средств. Решение суда вступит в силу через 10 дней, если апелляций не последует.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все