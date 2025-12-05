Ставропольская фирма выплатит 8,1 млн рублей за дорожный сговор

Ставропольское УФАС оштрафовало две компании за картельный сговор на муниципальных контрактах по ремонту дорог, сообщает пресс-служба ведомства. Фирмы договорились не конкурировать друг с другом и разделили заказы. Одна из них обжаловала штраф в суде, но проиграла — теперь заплатит свыше 8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компании заранее согласовали, кто возьмет каждый контракт. Они избежали снижения цен и обеспечили себе гарантированный доход. Суд полностью поддержал позицию антимонопольщиков. Фирма пыталась доказать отсутствие договоренностей, но арбитражный суд Ставропольского края оставил штраф в силе. Точная сумма для одной компании составила 8,1 млн руб. — это оборотный штраф, рассчитанный от выручки по контрактам. Вторая компания штраф не обжаловала и выплатила его сразу.

Региональные подряды на дороги часто становятся объектом сговоров. В марте 2025 года суд подтвердил аналогичный случай с ООО «Блеск» и ООО «СМДС ПМК». Эти фирмы поделили торги на 276 млн руб., а штрафы достигли 68 млн руб. Еще одно дело в 2021 году касалось ООО «Автомагистраль СК» — сговор на 200 млн рублей привел к штрафу в 21 млн руб. Ставропольское УФАС активно борется с такими нарушениями: в 2025 году оно рассмотрело десятки жалоб на дорожные тендеры.

Картельные сговоры наносят ущерб бюджету Ставропольского края. Жители платят за дороги по завышенным ценам из-за отсутствия конкуренции. УФАС направляет материалы в правоохранительные органы — в прошлом это привело к уголовным делам. Ведомство предупреждает: максимальные штрафы для юрлиц достигают 15% от выручки, а для физлиц — до 1 млн рублей или лишение свободы. В Ставрополе такие дела растут: в 2025 году УФАС обработало 90 аукционов с подозрениями на сговор на 109 млн руб. в медицине.

Ставропольский УФАС продолжает проверки подрядчиков. Эксперты отмечают: в крае на дороги ежегодно тратят миллиарды рублей, и сговоры съедают до 20% средств. Решение суда вступит в силу через 10 дней, если апелляций не последует.

Станислав Маслаков