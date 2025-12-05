В Рыбинске проверяют готовность подвалов для укрытия от БПЛА

В Рыбинске началась проверка подвалов жилых домов, которые могут использоваться как укрытия при атаках беспилотников. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Фото: Администрация Рыбинска Проверка подвалов в Рыбинске

Фото: Администрация Рыбинска

По поручению главы города Дмитрия Рудакова рейды проводят представители ЖКХ, прокуратуры и муниципального контроля. 4 декабря комиссия проверила подвалы домов под управлением компании «Городской комфорт», включая объект по проспекту Ленина, 146. Результаты оказались неудовлетворительными. Михаил Кузнецов, заместитель главы по городскому хозяйству, отметил, что подвалы должны быть сухими и чистыми, со свободными проходами. Однако в проверенных объектах были выявлены захламленность, загромождение и подтопления.

Заместитель городского прокурора Галина Брежнева сообщила, что после получения результатов проверки будет дана оценка соблюдения управляющей компанией лицензионных требований. Выезды комиссии продолжатся.

Антон Голицын