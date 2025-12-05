Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Астраханские облдепы снова обсудят трехлетний бюджет

Вчера на заседании совета Астраханской облдумы депутаты утвердили повестку пленарного заседания, намеченного на 11 декабря.

Парламентарии снова обсудят региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. В первом чтении документ был принят 20 ноября. Депутаты отметили, что бюджет сохраняет социальную направленность.

Также будет рассмотрен бюджет территориального фонда ОМС на 2026-2028 годы. В первом чтении указано, что доходы фонда в 2026 году составят 20,2 млрд, в 2027 году — 22,9 млрд, а в 2028 году — 24,6 млрд руб. Расходы будут соответствовать этим показателям.

Дополнительно облдепы обсудят результаты парламентского контроля за участием населения в охране общественного порядка.

Нина Шевченко