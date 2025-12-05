Петербург вошел в топ-5 городов РФ по доле заведений с ранними завтраками

По состоянию на октябрь 2025 года в Петербурге работали 458 заведений с ранними завтраками — тех, что открываются не позже 10:00. Это 5,5% от точек общепита города: кофеен, пекарен, кафе, кондитерских, ресторанов и столовых. Такими цифрами по итогам собственного исследования с «Ъ Северо-Запад» поделились аналитики сервиса геоаналитики «2ГИС Про».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечается в исследовании, данный показатель выше среднего по городам-миллионникам (5%) и выводит Петербург в пятерку лидеров по доле заведений, где можно позавтракать утром. По абсолютному числу таких точек город занимает второе место в стране — сразу после Москвы.

При этом, что ожидаемо, почти треть (29,9%) всех заведений с ранними завтраками в Петербурге сосредоточена в Центральном районе — здесь работают 137 точек, открытых к 10:00. На втором месте — Адмиралтейский район: 58 заведений. Замыкает тройку Петроградский район — 51 точка.

Такое распределение в целом соответствует пользовательскому спросу, отмечают аналитики. По данным сервиса, в октябре 2025 года чаще всего завтраки искали именно в указанных районах: на Центральный пришлось 37,5% всех запросов, на Адмиралтейский — 15,5%, на Петроградский — 6,7%. Также высокий интерес зафиксирован в Московском (7,5%) и Приморском (7%) районах — они входят в пятерку по числу заведений.

При этом в некоторых районах спрос заметно опережает предложение. В частности, Приморский по числу заведений занимает шестое место, однако по пользовательскому интересу поднимается на четвертое — на него приходится около 7% всех запросов на завтраки.

В то же время есть и обратные примеры — когда предложение превышает спрос. Красносельский и Курортный районы входят в десятку по числу заведений с ранними завтраками, но по пользовательскому спросу занимают лишь 12-е и 17-е места соответственно.

Андрей Цедрик