Скончался бывший замминистра ЖКХ и благоустройства Прикамья

Минувшей ночью ушел из жизни бывший замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края Василий Пастух. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. Причину его смерти собеседники издания не уточнили.

Василий Пастух перешел на работу в краевое правительство в конце августа 2022 года из администрации Свердловского района Перми, где проработал более десяти лет. В должности замглавы районной администрации он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В региональном минЖКХ господин Пастух занимался вопросами обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и капремонта.

В 2023 году он трудоустроился в «ОДК-Авиадвигатель». По одной из версий, на предприятии господин Пастух мог занять должность начальника отдела материально-технического снабжения.