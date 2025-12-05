Пермское «ОДК-СТАР» получит налоговые льготы на 1,2 млрд рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. Как сообщает пресс-служба ГК «Ростех», по его условиям предприятие расширяет производственные мощности за счет строительства новых корпусов общей площадью 44 тыс. кв. м. Эти площади будут задействованы в реализации программ по созданию импортозамещенных двигателей для самолетов SJ-100 и МС-21. Два корпуса (испытательный и по производству электронных агрегатов) будут введены в эксплуатацию в 2026 году, третий (по производству гидромеханических агрегатов) — в 2027 году. Срок действия СПИК — с 2025 по 2034 год.

В рамках исполнения условий контракта «ОДК-СТАР» инвестирует более 10 млрд руб. Со своей стороны, регион освободит предприятие от уплаты налога на имущество на общую сумму 1,2 млрд руб.

Кроме того, на форуме заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, на реализацию которого будет направлено 600 млн руб. Это 50% от фактического объема выпадающих доходов бюджета Пермского края в связи с получением «ОДК-СТАР» льготы по налогу на имущество. «Эти средства мы направим на создание объектов инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, на реализацию социально значимых проектов, на развитие инженерных классов наших подшефных школ»,— пояснил Сергей Попов.

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационными и промышленными газотурбинными двигателями, занимается их послепродажным обслуживанием.