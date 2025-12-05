МВД: задержан разработчик вируса телефонных мошенников NFCGate

Сотрудники полиции задержали предполагаемых участников группировки, которая дистанционно похищала средства с банковских карт россиян в 78 регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. Предварительная сумма ущерба — более 200 млн руб.

По данным МВД, в числе задержанных — разработчик компьютерного вируса NFCGate и главный администратор панели управления программой, с помощью которой похищались деньги. Как сообщила госпожа Волк, участники преступной группы распространяли вирус через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории РФ и запрещена) под видом приложений банков или госорганизаций. Злоумышленники связывались с гражданами и убеждали их установить специальный файл, замаскированный под банковское приложение. После установки задержанные просили «активировать профиль» через ПИН-код от карты. Как только потерпевшие вводили число, мошенники получали доступ к деньгам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция продолжает поиск соучастников преступлений.