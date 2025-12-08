Мода на неброское

В 2025 году в России откроется 28 флагманских магазинов фэшн-ритейлеров — на 18% меньше, чем годом ранее. В условиях, когда интерес потребителей перетекает в онлайн-сегмент, классические одежные ритейлеры имеют все меньше финансовых возможностей запустить работу флагмана. Такие точки требуют существенного объема инвестиций в ремонт и подразумевают большие арендные платежи.

По итогам 2025 года в целом по России фэшн-ритейлеры откроют 28 флагманских магазинов, число открытий сократилось на 18% год к году, следует из исследования консалтинговой компании NF Group. По данным консультантов, доля таких точек в общем объеме вновь открытых магазинов за текущий год снизилась год к году на 15 п. п., до 83%.

Динамика обусловлена переориентацией потребительского спроса на онлайн-покупки — этот тренд сильнее всего сказывается на одежном сегменте, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики IBС Real Estate Екатерина Ногай. За январь—сентябрь 2025 года объем интернет-торговли в РФ увеличился на 32% год к году, до 8,2 трлн руб., в общем объеме розничных продаж онлайн-ритейл занимает 18,3%, показатель увеличился на 2,9 п. п., подсчитали в АКИТ.

Такой переток продаж сказывается на росте операционных расходов и подталкивает к росту цены на продаваемую продукцию, на этом фоне ритейлеры вынуждены сокращать издержки, включая аренду, персонал и обслуживание торговых площадей, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Фэшн-ритейлеры сами стараются наращивать торговлю через маркетплейсы и развивать собственные интернет-магазины, поясняет эксперт.

Не способствует открытию флагманских магазинов и динамика выхода на российский рынок новых одежных брендов. В январе—сентябре 2025 года на рынке появилось 27 новых марок, что на 37,5% меньше год к году, следует из данных консалтинговой компании CMWP. К концу 2025 года директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Юлия Кузнецова прогнозирует запуск 51 нового бренда, из которых 21 — иностранный, 30 — российские. По ее данным, год к году показатель сократится на 30%.

В условиях все еще дорогих заемных средств компании не имеют возможности вкладываться в развитие своего бренда, а интерес внешних инвесторов к проектам в розничном бизнесе заметно снизился, говорит госпожа Лебсак-Клейманс.

Учитывая сложившуюся конъюнктуру, открытие флагманского фэшн-магазина является практически неподъемной задачей, так как для этого, по словам руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, требуется значительный объем вложений в дорогую отделку.

Еще одной трудностью для фэшн-ритейлеров становится ограниченный выбор качественных площадей в наиболее востребованных торговых комплексах, говорит Юлия Кузнецова. В таких местах, добавляет Зульфия Шиляева, ставки аренды особенно высоки.

Совсем отказаться от открытия флагманских торговых точек розничные сети, работающие в модной индустрии, не могут, поскольку флагманы способствуют привлечению новых покупателей и повышают узнаваемость бренда, считает Екатерина Ногай. По ее данным, в этом году свой флагман в ГУМе открыла одежная сеть Lime, бренд одежды Zarina запустил главный магазин в торгцентре Columbus в Москве, а Calzedonia Group (бренды Calzedonia, Intimissimi и Falconeri) — на Патриарших прудах.

Но в 2026 году таких магазинов будет открыто еще меньше, чем в 2025-м, предполагает Юлия Кузнецова. Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева подчеркивает, что в случае, если операторы торгцентров не смогут проявить гибкость при обсуждении условий аренды, то некоторые действующие флагманские магазины могут закрыться.

София Мешкова, Александра Вебер